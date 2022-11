Omicidio Bari, la ricostruzione del pm. Oggi l'autopsia sul corpo

BITRITTO (BA) - Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Giovanni Palazzotto, il pregiudicato 27enne che la mattina di domenica 20 novembre a Bitritto, nel barese, ha avuto una colluttazione con il proprietario di un bar, Francesco Assunto, 31 anni.

Secondo le ricostruzioni del pm, Assunto, con l’aiuto di altre due persone indagate, avrebbe immobilizzato Palazzotto, per evitare che entrasse nel suo bar. Una volta a terra, per tenerlo fermo, avrebbe premuto con le ginocchia sulla cassa toracica per 16 minuti, nonostante la vittima chiedesse aiuto.

Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona permetteranno all'autopsia, che sarà eseguita oggi, di fare maggiore chiarezza sulle cause della morte, se avvenuta per soffocamento o di altra natura.

Arrestato domenica, il titolare del bar sarà interrogato nei prossimi giorni per la convalida della misura cautelare.