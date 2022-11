G20, Meloni: "Impatto guerra devastante, energia non sia arma"

"L'Italia – ha sottolineato – nutre forti preoccupazioni per i suoi vicini della sponda sud del mediterraneo. Il Nord Africa è fragile e dipende dalle importazioni per far fronte al suo fabbisogno alimentare. È per questo che abbiamo avviato, sin dalla scorsa estate, il Rome Mediterranean Dialogue on the Food Crisis. con l'ambizione di adottare iniziative comuni per aumentare la sicurezza alimentare nella regione".



Oggi la Meloni incontrerà il presidente Usa Joe Biden.

BALI - Si apre a Bali il vertice del G20. La bozza del comunicato finale recita: “La maggior parte dei membri ha condannato con forza la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta causando immense sofferenze umane ed esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale”.Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, tra i primi leader ad intervenire, sottolinea il "devastante impatto" del conflitto russo e esortato il G20 a confrontarsi "con le sfide più difficili", cioè con le conseguenze della guerra in ambito economico, energetico e alimentare. “Non si usi l’energia come arma”, ha aggiunto."L'Italia, insieme all'Ue, sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell'energia, per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Tutto questo riducendo la sua eccessiva dipendenza dalla Russia. Altri Paesi hanno maggiori difficoltà nel farlo e vanno sostenuti", ha detto ancora Giorgia Meloni al G20.La prima sessione di lavori del G20, quella in cui è intervenuta Giorgia Meloni, è dedicata alla “food and energy security”. "Le esportazioni di grano dall'Ucraina rimangono cruciali. L'Italia sostiene gli sforzi della comunità internazionale per assicurare che il flusso di grano attraverso il Bosforo continui e sostiene altre iniziative simili, come le ‘Solidarity Lanes’ dell'Unione europea", ha detto la premier nel suo discorso."Gli effetti della guerra in Ucraina stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo" e "la questione alimentare deve essere la nostra principale priorità. Nelle regioni più vulnerabili la malnutrizione sta peggiorando e diverse popolazioni rischiano la fame", ha detto ancora Giorgia Meloni nel suo intervento.