via Ac Milan fb





All'inizio della ripresa è ancora Giroud protagonista, questa volta in veste di suggeritore, che passa a Krunic che sempre di testa insacca per il 2-0. Al 57' Giroud mette in ghiaccio la partita grazie ad un goffo tentativo di rinvio di Dedic che favorisce il francese che da due passi realizza il 3-0. Nei minuti finali dell'incontro c'è gloria anche per Messias che, da appena entrato, disegna una parabola su cui Kohn non può arrivarci.

- Il Milan cala un poker al Salisburgo e vola agli ottavi di Champions. Mattatore del match è Giroud, autore di una doppietta. Il Milan passa in vantaggio già al 14', con l'attaccante francese bravo ad insaccare di testa senza saltare.