Casamicciola, prefetto: nessun morto accertato

Al momento, ha aggiunto il Prefetto, i dispersi sono 12. Salvate due persone che si trovavano in un'auto finita in mare. Il commissario straordinario e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa. Il maltempo rallenta i soccorsi.





Interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.

NAPOLI - ''Al momento non abbiamo morti accertati''. Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa per fare il punto sulla situazione in corso a Casamicciola. ''Il nucleo familiare con il neonato - ha aggiunto - è stato ritrovato e in procinto di andare in ospedale. Le strutture sanitarie sono state attivate da subito''.