Serie A, Inter-Sampdoria: De Vrij, Barella e Correa regalano il tris di gol ai tifosi nerazzurri

via Inter fb

Continua il periodo prolifico dell'Inter. De Vrij, Barella e Correa regalano il tris di gol ai tifosi nerazzurri che per l'ennesima giornata hanno riempito gli spalti del Meazza. Ad affrontare i vice campioni d'Italia la Sampdoria allenata dal vecchio eroe del Triplete interista Dejan Stankovic osannato dalla Curva Nord che per ha assistito alla partita senza i consueti cori.Gli uomini di Inzaghi prima di andare in vantaggi vengono bloccati dalla fisicità dei blucerchiati, ma i meccanismi tra Calhanoglu, Mhkitaryan e Barella sono ben collaudati. Con l'apporto di Dzeko, poi lo schema per superare la retroguardia avversaria, sono i rapidi cambi di gioco per sfruttare la corsa di Dumfries e Dimarco. La partita si sblocca però dal corner del centrocampista turco che trova l'assist per il colpo di testa di De Vrij. Poco dopo Mhkitaryan manca il raddoppio servito dal tocco furbo di Lautaro.E' il preludio del gol sull'asse Bastoni-Barella. Il difensore lancia il centrocampista che si inserisce sul filo del fuorigioco, stoppa e calcia per il suo terzo gol consecutivo. I nerazzurri si impongono con determinazione, mentre i blucerchiati, a parte alcuni grossi intercettati da Onana, non sono pericolosi. Inzaghi può far rifiatare Lautaro e Dzeko, lasciando la fase offensiva a Lukaku e Correa. Proprio l'argentino firma il terzo gol dopo una lunga progressione da centrocampo.E' convincente la prestazione dell'Inter che sta ottenendo la continuità di risultati mancata ad inizio stagione.