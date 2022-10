Salsa Bruna Bauer: la salsa cremosa e versatile ideale per esaltare le ricette



Avvolgente, più o meno densa, leggera o intensa. Comunque sia, la Salsa Bruna è quella componente immancabile che porta equilibrio nel gusto e nell'estetica del piatto.





La Salsa Bruna Bauer è una salsa saporita, avvolgente e profumata, ideale per trasformare qualsiasi pietanza in un capolavoro. Decisamente versatile, si sposa perfettamente con tutti i piatti a base di carne, ma non solo.

Arrosto, brasato, carni bianche e rosse, ma anche primi piatti come le tagliatelle, polenta o purè e perfino piatti di verdura: la Salsa Bruna arricchisce il sapore di ogni ricetta, regalando un tocco speciale da vero chef. Può essere aggiunta anche in fase di cottura, in modo semplice e veloce.

Più gusto, più sapore, più cura. Preparata con materie prime accuratamente selezionate, tra cui verdure di prima scelta, la Salsa Bruna Bauer sprigiona tutto il suo sapore per ricette assolutamente deliziose. La cura artigianale e i lenti processi di preparazione garantiscono una salsa in grado di mantenere invariate le proprietà organolettiche delle materie prime.

E poi la Salsa Bruna è adatta proprio a tutti. Bauer dedica la sua squisita salsa anche a chi presenta particolari esigenze. Infatti, è gluten-free e non contiene lattosio. Ma non finisce qui: il prodotto Bauer non presenta glutammato né grassi idrogenati, promettendo un’esperienza di gusto salutare.





Formato e prezzo consigliato: Busta 40 gr – 2,70 euro.