Meloni sente Zelensky: "Pieno sostegno a Kiev"

ROMA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky assicurandogli "Pieno sostegno". Zelensky ha invitato Meloni ad andare a Kiev. Gas, Ucraina e migranti al centro del colloquio telefonico.Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l'impegno dell'Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina.Nel colloquio telefonico il presidente del Consiglio dei ministri ha auspicato il rinnovo dell'intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Meloni si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi."Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano. Spero in un'ulteriore proficua collaborazione. Abbiamo discusso dell'integrazione dell'Ucraina nell'Ue e nella Nato. Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese e l'ho invitata a visitare l'Ucraina". Lo scrive su Twitter Volodymyr Zelensky dopo il colloquio odierno.La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riceverà la Meloni a palazzo Berlaymont. Poi lunedì 7 e martedì 8 novembre il vertice dei Capi di Stato e di Governo COP27 a Sharm El-Sheikh, quindi martedì 15 e mercoledì 16 novembre il vertice G20 a Bali.