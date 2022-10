Governo Meloni: domani la fiducia alla Camera, il 26 al Senato

ROMA - Sono cruciali i prossimi appuntamenti per il Governo Meloni: domani 25 ottobre con il voto di fiducia alla Camera e il 26 al Senato. "Dobbiamo essere uniti per affrontare le emergenze che il Paese ha davanti", ha detto la premier ai ministri. E intanto si lavora alla squadra dei viceministri e sottosegretari.Famiglia, natalità ma anche pari opportunità che saranno focalizzate "sulle tante ingiustizie che subiscono le donne". Lo indica la neo ministra Eugenia Roccella tracciando anche in questo settore la linea che intende seguire. "ll ministero per le Pari opportunità è nato sulla spinta del movimento delle donne, ma poi l'ombrello si è allargato, diventando un titolo generico sotto il quale rubricare un po' di tutto. Io vorrei tornare a occuparmi delle tante ingiustizie che subiscono le donne, che mi sembra non siano affatto diminuite, anzi forse sono aumentate", dice Roccella in una dichiarazione all'Ansa.