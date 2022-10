Gas, Von der Leyen: "Puntare su acquisto comune, non pagheremo qualsiasi prezzo"

BRUXELLES - ''L'Unione europea non intende pagare qualsiasi prezzo per il gas'' e suggerisce di ''puntare sull'acquisto comune del gas''. Un ''primo passo verso una riforma strutturale del mercato energetico''. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria per discutere gli ultimi sviluppi della situazione ucraina."Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell'elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl" ha aggiunto von der Leyen.