Ucraina, Mosca avverte Usa: "Se date missili a Kiev siete in guerra"

(Sasa Dzambic Photography/Shutterstock)

MOSCA - Nuove tensioni sulla guerra in Ucraina. Il Cremlino avverte che "se Kiev ottenesse" i missili a lungo raggio che ha richiesto agli Usa questo "significherebbe un diretto coinvolgimento statunitense in un confronto militare con la Russia".Intanto l'auto su cui viaggiava il presidente Volodymyr Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. A renderlo noto in un post su Facebook il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov.L'Ucraina ha continuato a consolidare il controllo della regione orientale di Kharkiv appena liberata, alcune truppe russe sembrano essere fuggite di fronte all'avanzata delle truppe ucraine 'in preda al panico', lasciando dietro di sé attrezzature militari chiave e di grande valore. Le forze russe si sono in gran parte ritirate dall'area a ovest del fiume Oskil. Lo dichiara su Twitter l'intelligence del mInistero della Difesa britannico nell'aggiornamento sulla situazione in ucraina.Il report sottolinea che 'alcune unità si sono ritirate relativamente in ordine e sotto controllo, mentre altre sono fuggite in preda al panico'. L'equipaggiamento di alto valore abbandonato dalle forze russe in ritirata comprendeva capacità essenziali per consentire la strategia di guerra russa incentrata sull'artiglieria. Tra questi, almeno un radar di controbatteria Zoopark e un veicolo di comando e controllo dell'artiglieria IV14.