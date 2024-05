SiSc0, online il video del nuovo singolo 'Sul tetto del mondo'

E' in rotazione radiofonica “SUL TETTO DEL MONDO”, il nuovo singolo di SISC0.

“Sul tetto del mondo” è un brano pop che racconta la fragilità dell'amore al giorno d’oggi e la difficoltà di portare avanti una relazione. Nonostante ciò, la canzone è anche un grido di speranza nella ricerca di un amore forte e sincero, per il quale saremo disposti a dare tutto, senza più avere paura di sbagliare.

Il videoclip di “Sul Tetto del Mondo”, registrato nell'ottobre del 2023 presso i Phaser Studios di Seveso, alterna immagini statiche e animate ed è stato montato e diretto da Davide Scopazzi e Riccardo Campoccia. Il filmato è molto minimal e si articola in un gioco di luci e ombre che circondano l'artista, unico soggetto della clip. L'ombra simboleggia la sofferenza e la fragilità dell'amore al giorno d’oggi e la difficoltà di portare avanti una relazione, mentre la luce rappresenta la speranza nella ricerca di un legame forte e sincero, per il quale si è disposti a dare tutto, senza paura di sbagliare. L'artista, rappresentato da solo, simboleggia il canto e la dedica verso una persona e un amore che ancora non c’è e un omaggio a quelli passati, che ormai non sono più presenti.