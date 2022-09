Tv: da lunedì 3 ottobre torna "L'Albero Azzurro" su Rai YoYo

Da lunedì 3 ottobre su Rai YoYo torna "L’Albero Azzurro" in una edizione rinnovata, in onda dal lunedì al venerdì, alle 8.30, e in replica alle 15: venti puntate inedite in prima tv, arricchite da una nuova sigla e da nuove canzoni coreografate. Gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay. Da lunedì 3 ottobre su Rai YoYo torna "L’Albero Azzurro" in una edizione rinnovata, in onda dal lunedì al venerdì, alle 8.30, e in replica alle 15: venti puntate inedite in prima tv, arricchite da una nuova sigla e da nuove canzoni coreografate. Gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay.





In oltre 30 anni, il programma ha saputo rinnovarsi nel segno di una evoluzione dei linguaggi e dell’estetica senza mai tradire la forza originale e il significato poetico di un "luogo speciale" per i più piccoli. Nello spazio colorato dell’Albero Azzurro si ritroveranno gli amici di sempre Dodò, il puppet amatissimo dai bimbi alle prese con nuovi apprendimenti che provengono dal confronto con il mondo, mentre al suo fianco ci saranno sempre Andrea Beltramo e Laura Carusino, i due conduttori che - richiamando i rassicuranti ruoli di adulti di riferimento - proteggono, sostengono, invitano all’autonomia, aiutano ad affrontare con gioia e leggerezza, ma anche con chiarezza e verità, le piccole e "grandi" conquiste di ogni giorno.

Con Dodò due irresistibili cuccioli con cui giocare e vivere tante avventure: Zarina, la zanzarina saputella che con i suoi appuntiti interventi sfida Dodò a mettersi alla prova, e Ruggero, un leoncino che non ha ancora una criniera degna di questo nome, ma già si sente uno spavaldo avventuriero. Oggetti simbolici ricorrenti, ambientazioni, grafica e musiche armonizzano e legano tra loro i tanti elementi che insieme creano ogni giorno una nuova storia, semplice ed essenziale ma profonda e curata in ogni dettaglio. Ogni puntata proporrà un percorso pensato perché i più piccoli, seguendo il cammino di Dodò, possano entrare in contatto con la rappresentazione delle loro emozioni, elaborare competenze e conoscenze utili a superare le paure, apprezzare il valore della solidarietà e dell’amicizia, scoprire la ricchezza che risiede nella diversità e nell’accettazione. E dopo ogni avventura, si fa ritorno all’Albero, con nuovi spunti per giocare e fare esperienza, ma anche con filastrocche e canzoni allegre da imparare e cantare insieme ad amici, insegnanti, genitori. Lo sguardo è attento anche al mondo digital, dove si potranno trovare contenuti extra per una più forte interazione con il nostro pubblico dei più piccoli.