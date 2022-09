Tajani: "In governo figure di alta caratura"

"I nomi non tocca a me proporli - spiega -. Per quanto mi riguarda, sono felice e onorato di essere stato eletto deputato italiano dopo trent'anni al Parlamento Ue. Per il futuro, farò ciò che serve al Paese, come ho sempre fatto. Non è il mio destino personale che mi preme".





A Forza Italia interessa "la qualità delle persone. E una cosa è certa: il nostro sarà un esecutivo di alto profilo", con "figure di alta caratura. Anche con esperienza politica, non per forza tecnici". Tra i ministri del governo Draghi comunque "non credo che ci saranno conferme".

ROMA - Parlare di nomi per il governo "in questa fase è prematuro. Con Giorgia ci sentiamo cento volte al giorno, abbiamo solo fatto un quadro della situazione che poi ho riferito a Berlusconi". Così in un'intervista a Il Messaggero Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia.