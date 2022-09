Stefano Santoro: uscito il nuovo singolo dal titolo "Resilienza"

Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile da giorni, nelle radio e nei digital stores, "Resilienza" il nuovo singolo di Stefano Santoro. Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile da giorni, nelle radio e nei digital stores, "Resilienza" il nuovo singolo di Stefano Santoro.





"A volte si sceglie di morire… con le piccole scelte e azioni quotidiane, inconsapevoli e confermate... dove lottare contro può apparire quasi impossibile" dichiara Stefano Santoro.

"Resilienza" è un brano che parla di una visione, quella della chiarezza, del significato profondo dell'esistenza: la ricerca di una rinascita faticosa che porta alla cognizione della vita, emancipandoci ed evitando di chiuderci in noi stessi e nelle nostre gabbie invisibili.

Quando una verità sgretola le nostre convinzioni fa molto male, ma coglierla, accettarla, seguirla e assecondarla è una possibilità straordinaria che abbiamo per poter dare il giusto valore a ciò che abbiamo realmente dentro di noi.

Per quel che riguarda Stefano Santoro, nasce a Milano nel 1984, sin da piccolo muove i suoi primi passi con la musica iniziando a suonare pianoforte e chitarra all'età di 6 anni. Molte sono state le sue influenze musicali, dai Pooh a Battisti, ai Beatles, Queen, Michael Jackson, Red hot chili peppers fino ai Muse. Grande appassionato anche di cinema segue compositori come Ennio Morricone, John Carpenter e Hans Zimmer. Inizia ad esibirsi molto presto grazie all'amico Mario Tessuto, e a soli 16 anni canta periodicamente nello storico locale "Lisa dagli occhi Blu", avendo l'opportunità e la fortuna di poter condividere l'ambiente e il palcoscenico con artisti del calibro di Don Backy, Jimmy fontana, Loredana Bertè e moltissimi altri. Nel 2014 registra in un Album tributo ai Pooh insieme a Red Canzian. Inizia a creare molto presto, compone, arrangia i suoi brani e ne scrive i testi, e all'età di 13 anni fu uno dei pochi ad incidere un intero concept Album registrandone tutti gli strumenti, dalle voci alle tastiere e pianoforte, chitarra elettrica e acustica fino a basso e batteria. Quello che contraddistingue Stefano è la sua puntigliosa ricerca nella sperimentazione del suono, eseguendo lui stesso ogni parte musicale con ogni strumento, dando ai suoi dischi nel bene e nel male la sua totale impronta personale. Ora è in fase di pre-produzione l'album "Resilienza" in uscita nell'inverno del 2022. Il disco tratterà, con varie sfumature, il tema profondo del cambiamento e dell'adattamento a un mondo in continua evoluzione, e questo periodo che stiamo attraversando ne è una spiacevole dimostrazione.