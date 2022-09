Putin richiama i riservisti. Poteste e arresti in tutta la Russia

MOSCA - Proteste e arresti in Russia dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la "mobilitazione parziale" dei riservisti. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha precisato che la mobilitazione per la cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina coinvolgerà per ora 300mila riservisti e che studenti e coscritti non saranno convocati. Dopo l'annuncio, molti cittadini sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso.L'annuncio della mobilitazione ha quindi riacceso le proteste, represse con ondate di arresti. L'Ong Ovd-Info riferisce che il numero di persone arrestate in 38 diverse città della Russia è salito a 1.332. Un mese fa, gli attivisti dell'Ovd hanno stimato che quasi 16.500 persone sono state detenute in Russia per aver protestato contro l'operazione in Ucraina.Tuttavia, la maggior parte degli arresti sono stati registrati nel primo mese del conflitto, davanti alla legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovrebbero essere ritenute "false" dalle autorità, che di fatto vieta criticare l'operazione militare.Ora la gente è tornata in strada e in meno di un giorno sono state raccolte oltre 280.000 firme in una petizione online contro la mobilitazione.