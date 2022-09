Putin: Occidente vuole distruggerci, ci difenderemo con tutti i mezzi

MOSCA - L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile e i suoi obiettivi principali sono rimasti gli stessi. Così il presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo, inizialmente previsto per ieri ma poi rinviato a oggi. Putin ha poi ribadito che i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia "hanno il sostegno" di Mosca e ha parlato di una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva.Lo Zar ha poi parlato di "russofobia" annunciando che il Donbass è stato "quasi completamente liberato". "Nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite", ha detto il presidente russo, secondo cui l'obiettivo dell'Occidente è "indebolire, dividere e distruggere la Russia". Poi ha ribadito che saranno usati "tutti i mezzi a nostra disposizione" e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. "Non sto bluffando", ha aggiunto.