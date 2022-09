Pnrr, von der Leyen: Italia continui buon lavoro

BRUXELLES - L'Italia "sta dimostrando una spinta continua per le riforme in aree fondamentali, come la pubblica amministrazione e gli appalti. Congratulazioni, Italia, continuate il buon lavoro" fatto finora. La Commissione "è al vostro fianco nella strada verso la ripresa". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo la valutazione preliminare positiva all'esborso della seconda tranche dei fondi destinati a finanziare il Pnrr italiano."Ancora una volta buone notizie per l'Italia. La Commissione ritiene che l'Italia abbia compiuto adeguati progressi nell'attuazione del suo piano nazionale per la ripresa per ricevere un secondo pagamento da Next Generation Eu. Una volta che gli Stati membri avranno dato il via libera, l'Italia ricevera' 21 miliardi di euro" ha detto von der Leyen, rispetto alla valutazione preliminare positiva della richiesta dell'Italia di erogazione di 21 miliardi di euro nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza."L'Italia continua a dar prova di un considerevole slancio riformatore in settori strategici fondamentali, quali il pubblico impiego e gli appalti pubblici. Congratulazioni, Italia, e continua a lavorare bene! La Commissione e' al tuo fianco in questo percorso di ripresa", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.