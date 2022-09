Il mondo rustico Cirio: la Polpa Rustica e la Passata Rustica

Cirio, dal 1856 il grande specialista del pomodoro 100% italiano, con la Passata Rustica Cirio e la Polpa Rustica Cirio evoca i migliori sapori della tradizione agricola italiana Cirio, dal 1856 il grande specialista del pomodoro 100% italiano, con la Passata Rustica Cirio e la Polpa Rustica Cirio evoca i migliori sapori della tradizione agricola italiana





La Passata Rustica Cirio





Dall’inconfondibile consistenza. Tra i prodotti a base di pomodoro di Cirio, la Rustica Cirio è la passata per eccellenza, dall’inconfondibile consistenza e corposità. Grazie all’esclusivo setaccio a trama larga, la Passata Rustica Cirio mantiene il caratteristico sapore di pomodoro fresco.

La Passata Rustica Cirio è ideale per i primi piatti in quanto è ottima nella preparazione di sughi dove il pomodoro rimane tenacemente attaccato alla pasta, e per secondi piatti, specialmente per la preparazione degli arrosti.

La Rustica Cirio è una passata polposa e gustosa analoga a quelle fatte in casa, ed evoca i sapori di una volta e la cucina semplice del territorio. Ha un'ottima resa e cuoce rapidamente perdendo poco volume. Base ideale per ogni ricetta, è insuperabile per preparare sughi a cottura veloce, aggiungendo direttamente ingredienti a piacere.

La Passata Rustica Cirio è disponibile nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.





La Polpa Rustica Cirio





Ricca e corposa, dal sapore intenso. La Polpa Rustica è davvero unica, ricca e corposa, con tutto il profumo intenso del pomodoro fresco.

Corposi e polposi pezzi di pomodoro in una salsa densa che aderisce perfettamente alla pasta, per un sapore ricco ed invitante che rende speciale ogni piatto.

Una bontà tutta naturale ideale per pizza, piatti a base di verdure e per tutte le ricette in cui vuoi valorizzare il pomodoro.

La Polpa di pomodoro Rustica Cirio è disponibile nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.