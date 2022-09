Elisabetta II, bara deposta nella cripta reale

LONDRA - Dopo il servizio di commiato alla Cappella di San Giorgio, la bara della regina Elisabetta II è stata deposta nella cripta reale, dove fu temporaneamente sepolto suo marito Fillippo. Alle 20.30 ora italiana si è tenuta una funzione religiosa privata con la famiglia reale, durante la quale Filippo ed Elisabetta saranno sepolti insieme nella Cappella commemorativa di Re Giorgio VI, che fa parte della Cappella di San Giorgio. Qui riposano anche i genitori del sovrano, re Giorgio VI e la regina madre, oltre a sua sorella Margherita."In un mondo veloce e spesso travagliato, la sua presenza serena e dignitosa ci ha dato la fiducia per affrontare il futuro come lei, con coraggio e speranza. Con cuore grato, riflettiamo su questi e molti altri modi in cui la sua lunga vita è. E' stata una benedizione per noi. Preghiamo che Dio ci dia la grazia di onorare la sua memoria seguendo il suo esempio". Queste le parole usate dal decano di Windsor, David Conner, nella cerimonia di congedo della regina Elisabetta II nella Cappella di San Giorgio."Unendoci ai cittadini del Regno Unito e di tutto il mondo, rendiamo omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Una storia di servizio che dura tutta la vita. Ricorderemo Sua Maestà come un faro di stabilità in un mondo in rapido cambiamento". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, presente a Londra per i funerali della regina Elisabetta."Ho avuto l'onore di dare l'ultimo saluto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Stoica e risoluta, ci ha sempre ricordato che il nostro futuro è costruito su nuove idee e fondato sui nostri valori più antichi. Che tutti possiamo continuare a trovare ispirazione nell'unica eredità che ci ha lasciato”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.