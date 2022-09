Di Maio: 17 miliardi ostaggio di Conte

ROMA - "Noi abbiamo proposto un decreto taglia bollette in modo da pagare l'80% alle bollette fino a dicembre, lo Stato deve mettere la differenza. Con lo scostamento? Non ce n'è bisogno, siamo nella fase dell'inflazione e lo Stato incassa di più, purtroppo. Spendere 13 miliardi per evitare la chiusura delle aziende e la povertà delle famiglie, ne vale la pena". Così il leader di Ic Luigi Di Maio."Ci sono 17 miliardi di euro in ostaggio di Conte" ha detto Di Maio, a proposito dello stallo in Senato sul dl aiuti bis. "Sono 17 miliardi per famiglie e imprese che sono bloccati in Parlamento perché il partito di Conte ha deciso di non votarlo", ha spiegato."Conte è stato irresponsabile con Draghi, ha avuto a cuore la Nazione fino a che lui era presidente del Consiglio. Fino a quando c'era lui andava bene la stabilità, poi non andava bene più" ha aggiunto Di Maio.