LONDRA - Alle 18 locali, le 19 in Italia, sarà trasmesso l'atteso discorso alla nazione di Carlo in veste di nuovo re del Regno Unito. A renderlo noto lo speaker della Camera dei Comuni a margine di una seduta commemorativa in onore della regina Elisabetta.Carlo verrà ufficialmente proclamato Re alle 10 (le 11 in Italia) di domani mattina, sabato 10 settembre, dal Consiglio di Accessione, riunito negli Appartamenti di Stato a St. James Palace. Lo ha annunciato Buckingham Palace.