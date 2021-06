Omicidio Desirèe: tutti condannati, due all'ergastolo

ROMA - Due condanne all'ergastolo e altre due condanne a 27 anni e 24 anni e sei mesi: a deciderlo la III Corte d'Assise di Roma in relazione all'omicidio di Desireè Mariottini, la 16 enne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. In particolare i giudici, dopo oltre nove ore di camera di consiglio, hanno condannato al carcere a vita Mamadou Gara e Yussef Salia. Inflitti 27 anni ad Alinno China e 24 anni e sei mesi a Brian Minthe.Nei loro confronti le accuse vanno, a seconda delle posizioni, dall'omicidio volontario alla violenza sessuale aggravata, alla cessione di stupefacenti a minori. Al termine della lettura dal pubblico una donna ha urlato: "Maledetti possiate bruciare all'inferno".