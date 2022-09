Berlusconi: mai in discussione prerogative Capo Stato

ROMA - "La scelta spetta al Capo dello Stato, nessuno di noi e' sfiorato dal pensiero assurdo di mettere in discussione le sue prerogative costituzionali. Noi abbiamo solo detto che nelle consultazioni il nome proposto dal centrodestra sarà quello espresso da chi ha ottenuto più voti". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi alla Gazzetta di Parma."Il centrodestra vincerà le elezioni insieme ed è ovvio governeremo insieme" ha aggiunto. "Siamo partiti diversi, con culture politiche diverse, ma siamo legati da lealtà reciproca e da un ottimo programma comune. Poi, all'interno della coalizione, mi auguro che il centro liberale e cristiano abbia il maggiore peso specifico. Questo farà bene alla credibilità del governo in Europa e sui mercati finanziari. Quindi l'unico voto utile' per chi si sente di centro e' il voto per noi, perché siamo l'unico centro che avrà un ruolo politico e di governo nella prossima legislatura".