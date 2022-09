Brindisi, uccide l'ex compagna e si toglie la vita

VILLA CASTELLI (BR) - Femminicidio a Villa Castelli in provincia di Brindisi. Vittima una 47enne, Giuseppina Fumarola, uccisa dal suo ex compagno 52enne, Vito Sussa, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione.Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena scesa dell’auto per entrare nella sartoria in cui lavorava quando l’ex l’ha raggiunta e ha sparato due colpi di fucile all’altezza del petto. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il 52enne ha poi raggiunto la sua abitazione e si è tolto la vita impiccandosi.Secondo i primi acertamenti dei carabinieri, il fucile era regolarmente detenuto. Secondo le prime testimonianze i due avevano avuto una relazione e l’uomo non ne accettava la fine. La donna aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo.Ad intervenire sul luogo i carabinieri e la Polizia locale di Villa Castelli. A coordinare le indagini la pm della Procura di Brindisi, Paola Palumbo.