Vaiolo delle scimmie: il punto della situazione in Italia

ROMA - Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla diffusione del morbo nel nostro Paese.Sono ancora in aumento i casi confermati in Italia: sono 760 secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, con un incremento di 20 casi rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 26 agosto.I contagi collegati a viaggi all'estero sono 205.L'età mediana dei contagiati è di 37 anni e si tratta prevalentemente di uomini (749 maschi e 11 femmine). La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di casi (322), seguita dal Lazio (138) e dall'Emilia Romagna (75).Questi i casi confermati nelle Regioni: Abruzzo 2; Basilicata 0; Calabria 0; Campania 37; Emilia Romagna 75; Friuli Venezia Giulia 12; Lazio 138; Liguria 16; Lombardia 322; Marche 6; Molise 0; Piemonte 2; Puglia 17; Sardegna 5; Sicilia 7; Toscana 38; PA. Bolzano 1; PA Trento 4: Umbria 0; Valle d'Aosta 0; Veneto 53.L'Oms, intanto, fa il punto della situazione a livello europeo. Le autorità di Cuba, intanto, hanno fatto sapere che non è stata la Monkeypox a uccidere il carabiniere Mancini.