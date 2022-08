Serie A: Abraham agguanta la Juventus

(via Juventus fb)





Nella ripresa arriva il pareggio giallorosso con Abraham, che al 69' buca il rientrante Szczesny. Pellegrini su corner inventa una parabola che Dybala rimette al centro area su cui Abraham è bravo a deviare in porta per l'1-1.

Finisce 1-1 il match tra Juventus e Roma, che segna il ritorno di Dybala allo Stadium da avversario. Pronti via e la Juventus passa subito in vantaggio con Vlahovic al 1' su calcio di punizione per un fallo di Matic su Cadrado. La conclusione dell'attaccante croato bacia la traversa prima di entrare in rete. I bianconeri sono in pieno controllo dell'incontro e vanno vicini al raddoppio con Locatelli al 25', ma l'arbitro Irrati annulla per un presunto fallo di mano.