Renzi: Terzo polo può prendere voti sia a FI che Pd

via Matteo Renzi fb

ROMA - Il leader di Iv è convinto che la partita per le elezioni "sia ancora aperta" nonostante "Letta abbia fatto di tutto per chiuderla", "ha fatto una frittata" ed è sicuro che "il terzo polo può prendere voti sia a Forza Italia che al Pd". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervistato dal direttore della Stampa, Massimo Giannini.Oggi Renzi incontrerà Calenda per chiudere l'accordo."Il terzo polo c'è già, la domanda è se riusciremo a costruirlo in modo serio e con la compagine più ampia possibile", dice annunciando che, nonostante la leadership non sia ancora stata decisa, è pronto "a fare un passo indietro", " Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano".Per il leader di Italia viva: "L'obiettivo di breve periodo è riavere Draghi, quello di medio periodo è mettere in sicurezza il Paese a livello economico". E continua: "Potremmo spostare gli equilibri e ritrovarci a essere decisivi in Parlamento, anche se magari non subito numericamente. E noi in Parlamento ci sappiamo stare".