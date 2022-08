Kiara Buonavolontà: uscito il singolo dal titolo "Same Soul"

Kiara Buonavolontà è una cantautrice italiana che scrive in lingua inglese. La musica ha fatto parte della sua vita fin dall'infanzia, poi finalmente le esperienze live con una band, esibendosi nei club, nelle piazze cittadine e sui palchi reali. Si descrive come "una sognatrice con i piedi per terra". Inizialmente ispirata da icone pop, da Madonna agli U2, si è completamente innamorata della musica rock grazie a muse come Alanis Morissette, Pink, Elisa, Patty Smith, Cindy Lauper, Dolores O' Riodan... e Foo Fighters, Queen, Deep Purple. L'hanno conquistata tutti, ma il suo cuore appartiene ai Beatles... e a John Lennon, a cui si fa riferimento nel suo primo singolo, Everytime. Anni di cover, studio, band e palchi l'hanno finalmente portata a pubblicare le sue canzoni. Una delle sue massime è "Auguro a tutti una passione così forte che vi aiuti a superare le sfide della vita". Kiara Buonavolontà è una cantautrice italiana che scrive in lingua inglese. La musica ha fatto parte della sua vita fin dall'infanzia, poi finalmente le esperienze live con una band, esibendosi nei club, nelle piazze cittadine e sui palchi reali. Si descrive come "una sognatrice con i piedi per terra". Inizialmente ispirata da icone pop, da Madonna agli U2, si è completamente innamorata della musica rock grazie a muse come Alanis Morissette, Pink, Elisa, Patty Smith, Cindy Lauper, Dolores O' Riodan... e Foo Fighters, Queen, Deep Purple. L'hanno conquistata tutti, ma il suo cuore appartiene ai Beatles... e a John Lennon, a cui si fa riferimento nel suo primo singolo, Everytime. Anni di cover, studio, band e palchi l'hanno finalmente portata a pubblicare le sue canzoni. Una delle sue massime è "Auguro a tutti una passione così forte che vi aiuti a superare le sfide della vita".





Il 24 giugno è uscito il suo ultimo inedito: "Same soul", una ballad rock, un brano molto intimo e personale, un dialogo tra le sue due "personalità e persone" così diverse ma così uguali tra loro. Due rette parallele in continuo conflitto, una lotta perenne che ha raggiunto poi il suo equilibrio con l’accettazione dei pregi e difetti dell’una e dell’altra: due persone che hanno una stessa anima per quanto possano risultar e sembrar estremamente diverse e alle volte opposte. Il rosa e il nero, principessa e guerriera, la fragilità e la forza, il sole e il buio, il riso e il pianto, l’innocenza e la grinta, la sognatrice e la testa ben salda…Same Soul è tutto questo, è la consapevolezza che siamo anime piene di sfumature che non devono più scappare da sé stesse.

Proprio per questo la copertina del singolo raffigura l’immagine di Kiara divisa in due egual parti: una rosa e una nera, stessa anima con sfumature opposte.

È il pezzo più autobiografico fino ad oggi, scritto in pochissimo tempo mentre Kiara era al lavoro in un centro commerciale. La melodia del bridge vagava nella sua testa da mesi e che ha preso forma grazie all’aiuto, professionalità e originalità del suo grande maestro Marco Basile.

Molte persone al primo ascolto hanno affermato che Same soul è "diversa" dalle altre, da "Everytime" e "Bandits in the game of love", forse per le note più lunghe dei ritornelli, per la struttura articolata, non usuale, ma le sonorità sono sempre quelle del rock, la grinta traspare in ogni nota e parola. Kiara è tutto questo.

L’EP che uscirà a fine ottobre sarà la presentazione di tutto il mondo di Kiara, delle sperimentazioni, delle conoscenze e consapevolezze che lo studio e la dedizione hanno portato a capire e conoscere se stessa al 100% , della collaborazione folle e artistica con il maestro Marco Basile.

Come si vede nel futuro? Lei risponde sempre che vuole essere felice e la musica è la sua isola felice, che le da la forza di risalire sempre e non affogare negli uragani della vita. Prossimo step? Tanta musica live cantando, ballando e ridendo a crepapelle.