Gas ancora in rialzo, il Governo lavora a misure

Nuovo rialzo del prezzo del gas ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, che ha chiuso la seduta a 339 euro al megwattora, un quotazione poco al di sotto del massimo storico di 341 euro segnato a meno di un'ora dalla fine dall'ultima seduta della settimana.La Russia è pronta a fornire gas all'Europa nei volumi previsti dal contratto se l'Occidente non la metterà alle strette con le restrizioni. A sostenerlo il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev in un'intervista alla tv francese, scrive la Tass. "Siamo pronti a fornire gas nei volumi che sono stati contrattati già ora. Tuttavia, questo dipenderà sicuramente dalla posizione dei Paesi occidentali ed europei. Se i pagamenti saranno vietati o se la consegna delle turbine riparate o il lancio del NordStream 2 saranno fermati, allora le forniture non saranno probabilmente nei volumi che si aspettano", ha detto.Il leader della Lega Matteo Salvini: 'Rischiamo i razionamenti. La Lega pronta a votare le misure. Servono decine di miliardi per famiglie e imprese'. Secondo il leader di Fi Silvio Berlusconi 'Il governo sta predisponendo un decreto'. Il ministro degli Esteri Di Maio: 'Il Governo interverrà in maniera incisiva'.