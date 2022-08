Di Maio a Kiev

via Luigi Di Maio fb



- Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, giunto in Ucraina, prima dell'incontro a Kiev con il Presidente Zelensky ed il suo omologo Kuleba, ha visitato Irpin, città bombardata dai russi, sottolineando il sostegno dell'Italia: "Non potevamo che aiutare e sostenere questo popolo, che fornirgli tutto l'aiuto possibile per difendersi dall'invasione. Gli ucraini non stanno difendendo solo sé stessi ma stanno difendendo la libertà di tutta l'Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Come governo italiano, abbiamo scelto di stare dalla parte del popolo ucraino. Nel difendere l'Europa, non possiamo che incoraggiarli a continuare".