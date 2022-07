Ucraina: la Russia convoca l'ambasciatore britannico per le parole di Johnson

(Sasa Dzambic Photography/Shutterstock)

ROMA - Il ministro degli Esteriattacca il leader russo durante la Festa dell'indipendenza Usa a Roma.Sale a 17 vittime il bilancio del bombardamento russo su un condominio nella regione di Odessa. Secondo fonti ufficiali di Kiev, 14 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in seguito al raid sull'edificio.Altre tre vittime, compreso un bambino, sono state uccise nell'attacco al centro ricreativo. Altre sette persone, compresi tre bambini, sono stati tratti in salvo.L'area portuale di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina, è stata colpita da 'proiettili a grappolo proibiti', ci sono vittime. A riferirlo il governatoreaggiornando le notizie fornite dal sindacosecondo il quale dieci missili sono stati lanciati questa mattina sulla città nell'arco di 25 minuti. Lo riporta il Guardian.Intanto la Russia convoca l'ambasciatore britannico per i 'commenti offensivi' del Regno Unito.Mosca ha protestato "fermamente" con l'ambasciatricecontro "i commenti apertamente scortesi delle autorità britanniche nei confronti della Russia, del suo leader, dei suoi funzionari, nonché del popolo russo", specifica il comunicato. E il Cremlino fa sapere che: "Putin potrebbe non andare al G20".