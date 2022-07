Tv: Rai 1 propone da lunedì 25 luglio un ciclo di 6 film dal titolo "Avventure nella natura"

Un invito a rispettare l’ambiente e gli animali attraverso le immagini dal forte impatto emotivo che esaltano l’avventura nella bellezza straordinaria della natura e la narrazione di amicizie straordinarie che nascono tra i giovani protagonisti e i loro amici speciali. Un invito a rispettare l’ambiente e gli animali attraverso le immagini dal forte impatto emotivo che esaltano l’avventura nella bellezza straordinaria della natura e la narrazione di amicizie straordinarie che nascono tra i giovani protagonisti e i loro amici speciali.





È il ciclo di 6 film dal titolo "Avventure nella natura" che Rai 1 propone da lunedì 25 luglio alle 21.25. Si comincia con la pellicola di Gilles de Maistre "Mia e il leone bianco". Mia vive in Sud Africa con la sua famiglia, ma soffre di solitudine in un paese distante dalle sue abitudini londinesi. La bambina sembra aprirsi alla vita quando stringe un'amicizia straordinaria con un leoncino bianco, Charlie, nato nell'allevamento dei suoi genitori. Mia e Charlie crescono insieme, condividendo la quotidianità. Ormai quattordicenne la ragazza scopre che il padre ha intenzione di vendere il leone. Per salvare Charlie, Mia non ha altra scelta che fuggire con lui verso la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà libero per sempre.