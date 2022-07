Tv: giovedì 7 luglio in prima serata su Canale 5 torna "Scherzi a parte"

Giovedì 7 luglio in prima serata su Canale 5 torna "Scherzi a parte", la riproposizione della gloriosa edizione condotta dal mattatore Enrico Papi. Giovedì 7 luglio in prima serata su Canale 5 torna "Scherzi a parte", la riproposizione della gloriosa edizione condotta dal mattatore Enrico Papi.





Questa settimana gli ospiti in studio sono: l’attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini.

Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio. La regia è affidata a Roberto Cenci.