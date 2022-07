Tv: domenica 31 luglio su Rai 3 finale di stagione per "Il Posto Giusto"

Domenica 31 luglio alle 13.00 su Rai 3 andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2022 de Il Posto Giusto, settimanale condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo del lavoro. Domenica 31 luglio alle 13.00 su Rai 3 andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2022 de Il Posto Giusto, settimanale condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo del lavoro.





La trasmissione, prodotta dalla Terza Rete Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto occupazionale in Italia con particolare attenzione, in questo episodio, alla scelta del miglior percorso scolastico per i giovani.

Saranno presenti il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, coordinatore dei servizi per il lavoro di Anpal, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sulle iniziative pubbliche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di impiego mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrerà il funzionamento dello strumento dell’assessment. La data journalist Simona Vanni fornirà i numeri più aggiornati sulle opportunità di impiego, con un focus sui settori che richiedono maggiormente diplomati.

Completeranno il racconto le storie di Michela, che ha fondato una startup dedicata all’aiuto e all’ascolto dei bambini ospedalizzati, e Sannoh, che grazie all’ITS meccatronico ha trovato la strada per l’integrazione.

L’informazione utile che strappa un sorriso è affidata come sempre al tutorial di Chiara De Antoni, che in quest’ultima puntata spiegherà cosa si può fare, in estate, in un centro per l’impiego.