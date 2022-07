ROMA - Piazza Affari in calo in apertura di seduta. L'Indice Ftse-Mib cede lo 0,71% a quota 21.414 punti.Avvio negativo per le banche con Bper che cede il 2,12%, Banco Bpm l'1,48%, Intesa Sanpaolo l'1,35 per cento. Saipem non scambia, con un teorico calo del 10 per cento. Tra i pochi titoli acquistati Tenaris (+0,10%).