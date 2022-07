Se si vuole mantenere l’organismo nel giusto equilibrio, con l’aumento delle temperature a una corretta idratazione va corrisposta una sana alimentazione. Per fronteggiare dunque il gran caldo la scelta del cibo è fondamentale per sentirsi leggeri e in piena forma. Se si vuole mantenere l’organismo nel giusto equilibrio, con l’aumento delle temperature a una corretta idratazione va corrisposta una sana alimentazione. Per fronteggiare dunque il gran caldo la scelta del cibo è fondamentale per sentirsi leggeri e in piena forma.





A un buon piatto di pasta è sempre difficile rinunciare, ma anche in questo caso è bene affidarsi ad alimenti sicuri e naturali in grado comunque di soddisfare il palato come da migliore tradizione mediterranea.

Le penne Farmo gluten free di mais e riso integrale sono un vero e proprio toccasana, grazie alla loro linea slanciata ideali per ricette gourmet di grande effetto.

Dal sapore intenso e genuino sono fonte di fibre e di benessere, per un’estate ricca di buoni propositi, visto è possibile migliorare il proprio metabolismo anche senza rinunce.

Provare la ricetta che proponiamo e degustare per credere. Con Farmo c’è più gusto a mangiar bene.





Penne Farmo di Mais e Riso integrale, Gamberetti, Pomodorini e Zucchine





INGREDIENTI (per 4 persone)





Penne Farmo di Mais e Riso Integrale 400 g

Gamberetti 200 g

Pomodorini ciliegino 100 g

Zucchine 200 g

Olio EVO

Sale

Mezzo bicchiere di vino bianco





PREPARAZIONE





In una padella mettere un filo d'olio e le zucchine precedentemente tagliate a tocchetti. Far cuocere per circa 5 minuti a fiamma media, aggiungere i gamberetti e sfumare con il vino bianco. Incorporare quindi i pomodorini precedentemente tagliati e far cuocere per altri circa 5 minuti. Cuocere la pasta 12 o 13 minuti, scolare e tenere da parte un po' di acqua di cottura. Aggiungere la pasta al sughetto e saltare. Se necessario aggiungere un po' di acqua di cottura e servire.





Penne Mais e Riso Integrale Farmo





Grazie alla loro linea slanciata e al centro vuoto, che permette di conservare il sugo all'interno, le Penne sono la pasta di mais ideale per ogni tua ricetta: una pasta senza glutine che da sempre è sinonimo di qualità e gusto e si sposano alla perfezione con ogni tipo di sugo, dai più semplici a quelli più ricchi. Farmo è da sempre sinonimo di qualità e gusto nei prodotti salutistici caratterizzati dall’assenza di glutine. La selezione rigorosa di ingredienti di alta qualità, l’attenzione e la cura nella preparazione garantiscono alimenti sicuri e dal gusto eccellente, capaci di conquistare i palati più esigenti. Tempo di cottura: 12/13 min In vendita a €1,90 sul sito.

Per i residenti in Lombardia, questo prodotto è acquistabile online su www.shop.farmo.com tramite Bonus Celiachia.