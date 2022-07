Expressharing: reinterpretazione italiana del cocktail Espresso Martini

Qual è il potere comune al caffè e all’Amaro del Ciclista? Quello di creare momenti di convivialità unici. I due ingredienti si uniscono perfettamente all’aroma vanigliato del Bourbon per offrirvi la reinterpretazione italiana dell’Espresso Martini, ovvero l’#Expressharing. Il cocktail portavoce della cultura Made in Italy, nato dalla collaborazione tra Amaro del Ciclista e NIO Cocktails Qual è il potere comune al caffè e all’Amaro del Ciclista? Quello di creare momenti di convivialità unici. I due ingredienti si uniscono perfettamente all’aroma vanigliato del Bourbon per offrirvi la reinterpretazione italiana dell’Espresso Martini, ovvero l’#Expressharing. Il cocktail portavoce della cultura Made in Italy, nato dalla collaborazione tra Amaro del Ciclista e NIO Cocktails





Ingredienti:

- Bulleit Bourbon

- Amaro del Ciclista

- Alamea Hawaiian Coffee Liqueur

- Liquid Sugar





Procedimento:

Per gustare al meglio il vostro cocktail, raffreddate la coppa versandovi dentro del ghiaccio. Quindi, agitate il vostro #Expressharing e versatelo nella coppa dopo avervi tolto i cubetti di ghiaccio. Guarnite con 3 chicchi di caffè e servite ai vostri ospiti. In abbinamento al vostro cocktail, per valorizzarne le note, potete servire del formaggio da dessert o un carciofo fritto alla giudia.

Tecnica: Stir and strain

Bicchiere di servizio: coppa