Draghi: “torniamo al lavoro su pandemia, guerra, energia, inflazione e Pnrr”

Alessia Pierdomenico/Shutterstock

ROMA - "Ora dobbiamo mantenere la stessa determinazione nell’attività che potremo svolgere nelle prossime settimane, nei limiti del perimetro che è stato disegnato. In particolare, dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e al costo dell’energia. Dobbiamo portare avanti l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà”. Così il premier Mario Draghi, aprendo il Consiglio dei ministri.“Porterò con me un ricordo molto bello – ha concluso – di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con voi. Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro”.