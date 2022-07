Da Platti a Torino: il Panettone c'è tutto l'anno

Non chiamatelo panettone estivo perché è una ricetta per ogni giorno dell’anno. Il segreto del panettone di Platti, dal 1875 must per tutti i torinesi, è quello di avere gusto, struttura e colore senza eguali. Materie prime attentamente selezionate e rigorosamente italiane: zucchero, uova, burro, miele. Solo lievito madre per una lievitazione di 64 ore e una speciale canditura che, unita ad un’infusione di succo di arancia, limone e lime, regala un mélange di profumi unici. Non chiamatelo panettone estivo perché è una ricetta per ogni giorno dell’anno. Il segreto del panettone di Platti, dal 1875 must per tutti i torinesi, è quello di avere gusto, struttura e colore senza eguali. Materie prime attentamente selezionate e rigorosamente italiane: zucchero, uova, burro, miele. Solo lievito madre per una lievitazione di 64 ore e una speciale canditura che, unita ad un’infusione di succo di arancia, limone e lime, regala un mélange di profumi unici.





E in questa calda estate 2022 c’è una novità: il maestro Luciano Stillitano, che dal 2017 è l’anima della pasticceria di Platti - uno dei caffè più antichi e affascinanti d’Italia - e che ha portato qui la sua celebre pasticceria mignon, ha deciso di proporre il suo panettone anche in estate e dal 9 luglio, 365 giorni all’anno, sarà disponibile nello storico locale sotto i portici di corso Vittorio Emanuele II a Torino.

"Sono affascinato dalla tradizione, senza fronzoli, dalla vera anima delle ricette – dichiara il Maestro Stillitano. Per questo il mio panettone è e sarà quello più tradizionale, il Milano. È un dolce delicato per il quale ho cercato un equilibrio perfetto tra burrosità, dolcezza e leggerezza ideale come dessert ma anche piacevole da gustare a colazione o merenda".

E per chi ha voglia di un dolce peccato di gola, per tutto il mese di luglio Platti aggiungerà anche la fetta di panettone tra le brioches e i dolci al banco, da accompagnare a cappuccino e caffè.