Covid Italia: +36.282 casi e 59 decessi

ROMA - Sono più di un milione le persone positive al virus in Italia e il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce che "la sfida della pandemia è ancora aperta". Intanto, il sottosegretario Andrea Costa sottolinea che la situazione negli ospedali rimane sotto controllo.Le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 18.805.756. Di queste 168.604 sono morte, mentre 17.617.973 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo bollettino registra 59 persone positive decedute (10 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 36.282 nuovi casi accertati.I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 303 (12 in più rispetto al giorno precedente, i nuovi ingressi sono 27). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 129.908.