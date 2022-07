Coronavirus: continua a crescere il tasso di reinfezioni

ROMA - In Italia continua a crescere il tasso di reinfezioni da Covid-19. Intanto, l'Aifa invita le persone fragili a farsi vaccinare contro il coronavirus in vista dell'autunno.Nel dettaglio sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute.Ieri i contagiati erano stati 100.690.Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 25,1% in calo rispetto al 27% di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, 232 in più di ieri.All'estero, negli Stati Uniti, aumentano i contagi a causa delle nuove varianti di Omicron.