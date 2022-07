Bambole di Pezza: ''Con il nostro nuovo singolo rompiamo ogni barriera di genere''

Dopo i soliti tormentoni estivi che, ogni estate, si ascoltano in radio, a dare una ventata di novità e originalità, ci pensano le Bambole di Pezza che tornano sulla scena musicale con “Favole (mi hai rotto il caxxo)”, pubblicato da AAR Music (distribuzione Universal).

“Con questo brano celebriamo la voglia di stare bene per quello che siamo davvero, la consapevole direzione che si prende quando ci si afferma, rompendo ogni barriera di genere, ruoli e imposizioni" - raccontano.

Le Bambole di Pezza sono una nota rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile e hanno all’attivo due dischi: “Crash Me” e “Strike”. Un’immagine unica e fortissima, oltre all’inconfondibile energia che esprimono nei live: molta esperienza sui palchi, con centinaia di concerti su tutta la penisola che le hanno affermate come band credibile nel genere e che ha fatto scuola per quelle a venire. Nel tempo hanno avuto alcuni cambi di formazioni, fino ad arrivare all’attuale line up: Martina Cleo Ungarelli alla voce, Morgana X e Dani Piccirillo alle chitarre, Caterina Dolci al basso e Federica Xina Rossi alla batteria.

La band è sempre stata impegnata su tematiche legate al tema Gender Equality, contro il sessismo e la violenza in generale e totalmente per le pari opportunità. n questo brano dal titolo - Favole (mi hai rotto il caxxo) - trattano in modo leggero e ironico queste tematiche.

Il testo infatti, partendo da una storia personale della cantante, si sviluppa poi in una provocazione collettiva, quasi un urlo liberatorio di insofferenza, in particolare a questo momento storico.