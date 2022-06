Ucraina: Cremlino conferma incontro ad Ankara con Kiev su crisi del grano

MOSCA - Il Cremlino ha confermato le notizie diffuse dai media turchi su un incontro fra le delegazioni russa e ucraina per discutere della crisi del grano. I negoziati si terranno a Istanbul la prossima settimana. Il presidente turcospera quindi di riuscire a riannodare il filo del dialogo, mettendo finalmente in campo la sua strategia per sbloccare il porto di Odessa. Alla riunione dovrebbe partecipare anche il segretario generale dell'Onu,Continuano sul campo i pesanti bombardamenti nella regione di Lysychansk, dove secondo il governatorel'esercito russo sta infliggendo "distruzioni catastrofiche". Intanto anche nella zona industriale di Severodonetsk, dove i combattimenti proseguono senza sosta, si fa sempre più difficile la situazione dei difensori ucraini della fabbrica chimica Azot, che sono asserragliati nei bunker insieme a oltre 500 civili. Proseguono i raid anche su Kharkiv, dove i missili russi hanno colpito diverse infrastrutture, tra cui una scuola, causando secondo il governatorealmeno 15 vittime, tra cui un bimbo di otto anni, e 16 feriti.Intanto il Senato italiano ha approvato la risoluzione del governo Draghi sull'Ucraina.