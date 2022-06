Trionfo per l'italiano Massini agli 'Oscar' di Broadway

Lo spettacolo "The Lehman Triology" conquista cinque premi su otto nomination, fra cui quello come miglior opera teatrale, nella 75esima edizione dei Tony Awards. Si tratta di un successo senza precedenti per un'opera teatrale italiana.L'opera teatrale, narra centocinquant'anni di storia della famiglia che portò al crack del sistema capitalistico finanziario di Wall Street. La pièce teatrale debuttò nel gennaio 2015 al Piccolo Teatro di Milano (ultimo progetto del regista Luca Ronconi) e presto diventerà una serie tv per il mercato mondiale.Premio alla carriera alla grande Angela Lansbury, 92 anni, amata star del teatro, del cinema e della televisione.