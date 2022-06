Stile "Naturae": l’alta moda di Eleonora Lastrucci presentata a Venezia

VENEZIA - Sinuose dal passo felpato come giovani pantere, ecco le modelle avanzare in "allure" squisitamente "principesca" sulla darsena di Marina di Sant’Elena, nella splendida laguna veneziana, mentre il riflesso ‘fiamma’ del sole, si gettava in mare incendiando l’aria. - Sinuose dal passo felpato come giovani pantere, ecco le modelle avanzare in "allure" squisitamente "principesca" sulla darsena di Marina di Sant’Elena, nella splendida laguna veneziana, mentre il riflesso ‘fiamma’ del sole, si gettava in mare incendiando l’aria.





Sofisticata nonché di grande stile, la sfilata della fashion-designer pratese Eleonora Lastrucci – un nome, uno stile – capace di far ammirare sul delizioso porticciolo veneto, le mille ed ancor mille sete coloratissime in outfit completo grazie ai meravigliosi gioielli "Cornier 1757" e "Bianca", deliziose pochette in lampasso e velluto della "Tessitura Luigi Bevilacqua" e sullo sfondo gli ombrelli-gioielli fatti a mano dall’atelier Arcobaleno.

Decisamente un bel momento presentato da Lorenza Lain contraddistinto dalla natura e dal cielo, elementi, questi, "catturati" dall'ispirazione fatta donna di questa pratese senza tempo, per i suoi splendidi abiti sapientemente ricamati.

Al rosso intenso si alternava il nero raffinatissimo, ed ancora le gentili tonalità azzurrine, l’avorio, il buon rosa pallido seguito dal fucsia, e poi quel ‘giallo’ luminescente, sino al "verde" in lungo, come del resto tutti i capi maestosamente esibiti, contrassegnati dallo stile inconfondibile di Lastrucci.

Uno stile arricchito da "sbuffi", boa in struzzo, punte di gran effetto per dar risalto al "decollete", insieme a quei magnifici "V" d’alto raso sulle spalle delle belle fanciulle, regalando effetti seducenti e misteriosi. Estremamente stilizzato il look con "riga nera" sui loro volti, riecheggiante il fascino nipponico.

Diremmo un vero e proprio evento "Onda su Onda" con quel mare languido ed estremamente calmo, che continuamente s’infrangeva in quello spicchio di cornice magica accarezzata dal salmastro. A corollario della piacevolissima serata tra i vari amici vip della stilista toscana con buona musica e party d’eccellenza, la special guest "Rettore", ammiratissima nella mise ‘Lastrucci’ un po’ vamp, un po’ lady, ma, soprattutto "Rettore", con quell abito e mantella "fasciata" ad hoc, punteggiata dall’eleganza argentea, con cappuccio dal risvolto dorato.

Evento in collaborazione con "Kima", con la regia di Kristian Cellini e Ilaria Bartalini, partner dell’evento "Venezia da Vivere". Collaborazione artistica di Oddo De Grandis. Graditissimi infine i bei regali, offerti grazie ai quei braccialetti a "spirale", seguiti dagli splendidi fasci di fiori, e pochette omaggio a tutte le creature femminili. Che altro non sono che..."L’altra metà del cielo".