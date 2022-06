Rhove: uscito il suo ep di debutto "Provinciale"

Grandi novità nel panorama musicale nazionale: Rhove ha pubblicato il suo EP di debutto, intitolato "Provinciale", con Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia). Grandi novità nel panorama musicale nazionale: Rhove ha pubblicato il suo EP di debutto, intitolato "Provinciale", con Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia).





"È così che siamo, non veniamo da Milano. Siamo ragazzi di provincia e non faremo mai guerra con nessuno. Il mio primo EP l'ho voluto chiamare con un nome che rappresentasse me e tutta la mia cerchia" ha scritto sul suo proprio profilo Instagram. "Provinciale" contiene sette brani dalle sonorità potenti ed energiche, con produzioni dal sapore internazionale ad opera di Madfingerz, Arty, Illouis, Claro Beats, Wysko e Adam11. Alle 14.00 sarà disponibile il videoclip del brano "La Famiglia", dove nel video appaiono gli amici dell'artista che lui chiama 'famiglia' e che si alternano con lui a rappare nel brano.

Un'opportunità che Rhove offre a talenti emergenti di farsi conoscere attraverso la sua musica e i suoi videoclip. L'EP esce dopo la pubblicazione del video di "La Province #2" arrivato alle prime posizioni su Spotify Italia e che in pochi giorni conta già oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Intanto prosegue il successo della hit "Shakerando", per la settima settimana consecutiva alla prima posizione della classifica singoli italiana (Fimi). "Shakerando", già certificata doppio disco di Platino, è stato per settimane il brano più ascoltato su Spotify. Ha raggiunto la prima posizione anche su Apple Music, su Itunes), è il brano più virale su TikTok, il video musicale più visto su YouTube con oltre 32 milioni di views, il più ricercato su Shazam ed è già tra i 10 brani più suonati dalle radio italiane.

Ad oggi Rhove conta oltre 304 milioni di stream totali (e in costante aumento) e 90 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip.