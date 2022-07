R. Kelly condannato a 30 anni per abusi sessuali

È stata stabilita la pena a carico del cantante e produttore americano, famoso per brani come 'I believe I can fly'. Già in passato era stato accusato di aver abusato di giovani donne e minorenni, ma questa è la sua prima condanna.Secondo le accuse Kelly avrebbe guidato per oltre due decenni una rete criminale a Chicago che reclutava donne sottoponendole ad abusi sessuali e psicologici. Il giudice del tribunale di Brooklyn ha accolto la richiesta della procura di condannarlo a "oltre 25 anni di reclusione".Il cantante, che ha 55 anni, lo scorso settembre era stato riconosciuto colpevole di aver adescato a scopo sessuale donne e bambini. La sua nuova squadra di difensori ha cercato fino all’ultimo di ottenere una pena meno severa invocando gli abusi che lo stesso cantante avrebbe subito anche in famiglia durante l'infanzia. Da mesi Kelly è già detenuto al Metropolitan Detention Center.