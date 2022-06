(via Nazionale Italiana di Calcio fb)





Nella ripresa è il capitano della Roma a portare in vantaggio l'Italia, al 71' con un cross preciso del neo entrato Gnonto che sulla destra mette in mezzo con il romanista che deve solo spingere in rete. Il pareggio tedesco arriva appena al 73' con Kimmich che, servito da Goretzka, dopo un primo controllo di Werner, batte Donnarumma per l'1-1.

- Finisce 1-1 la prima sfida della Nations League in cui l'Italia pareggia 1-1 contro la Germania. Dopo una prima parte di match in cui i tedeschi sembravano aver preso le redini del match, col passare dei minuti gli azzurri, pieni di esordienti, vengono fuori, con il palo al 35' di Pellegrini.