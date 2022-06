Milano: grande successo del progetto contro la violenza di genere "Sotto la mascherina...Il rossetto!" del Galilei-Luxemburg

MILANO - Una bellissima soddisfazione per gli alunni del Galilei-Luxemburg di Milano: ha, infatti, ottenuto un grande successo il progetto inedito di chimica "Sotto la mascherina...Il rossetto!". - Una bellissima soddisfazione per gli alunni del Galilei-Luxemburg di Milano: ha, infatti, ottenuto un grande successo il progetto inedito di chimica "Sotto la mascherina...Il rossetto!".





Durante questo progetto i ragazzi del biennio, soprattutto maschi, hanno realizzato con entusiasmo un rossetto, contro ogni stereotipo, una sorta di laboratorio STEM al contrario.

Martedì 7 giugno 2022, in remoto alle ore 11:30 sul sito della scuola, si è tenuto un'incontro dove erano presenti il brand di cosmetici MIAMO e Valentina Pitzalis (firma le copie del suo libro con un bacio), per non dimenticare il tema della violenza di genere. Per quel che riguarda Valentina Pitzalis, è sopravvissuta al femminicidio: nel 2011, infatti, suo marito Manuel Piredda, la ricoprì di benzina e le diede fuoco. Lui morì nel rogo, ma Valentina si salvò perdendo però una mano, l’altra fu irrimediabilmente compromessa e il volto sfigurato.

"Lo scorso anno, molti dei nostri alunni hanno avuto il debito di chimica a settembre. Abbiamo così pensato come rendere la materia più interessante e come mostrare le sue applicazioni nella vita quotidiana. È nata allora l’idea di realizzare un rossetto, per parlare anche di stereotipi e sensibilizzare contro la violenza di genere" ha dichiarato la preside del Galilei-Luxemburg, Annamaria Borando.