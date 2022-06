Max Montanari: uscito il video ufficiale del singolo "Con le parole"

Grandi novità nel panorama musicale nazionale: dopo mesi di rimandi dovuti a contenuti del videoclip iniziale che sono stati ritenuti "non idonei alla pubblicazione" dalle piattaforme digitali, è uscito il videoclip ufficiale del singolo "Con le Parole" di Max Montanari, in rotazione da fine marzo 2022 in tutto il mondo tradotto in Italiano, spagnolo, portoghese e inglese. Grandi novità nel panorama musicale nazionale: dopo mesi di rimandi dovuti a contenuti del videoclip iniziale che sono stati ritenuti "non idonei alla pubblicazione" dalle piattaforme digitali, è uscito il videoclip ufficiale del singolo "Con le Parole" di Max Montanari, in rotazione da fine marzo 2022 in tutto il mondo tradotto in Italiano, spagnolo, portoghese e inglese.





Un video che, come il brano (la cui prima stesura è di inizio anni 2000) oggi risulta quasi profetico, parlando della forza "micidiale delle parole" e di come certi Leader le usino con la stessa facilità di come un bambino usa i giocattoli.

Il videoclip racconta la storia in fatti di un paranoico leader politico (Mr. Purple) che, in preda alla "mania del momento" decide di conquistare le persone scegliendo 3 colleghi "senza volto" che, con le proprie maschere colorate (Mr. RED, Mr. BLU e MR. GREEN) e le loro movenze, conquistino i vari popoli per portarli poi a fare quello che Mr. Purple ha in mente.

Ma i suoi piani non tengono in considerazione che ogni uomo dentro di se, appena sente la sapore del potere risulta incontrollabile e…la situazione gli sfugge di mano.

Dietro la parodia dello stesso, si nascondono profondi rimandi filosofici al "Superuomo" di Nietzsche ed alla ricerca/conquista di una identità Jervisiana.

"Con Le Parole" è in rotazione in America Latina nella versione italiana e spagnola (Con las Palabras), nel resto del mondo con la versione inglese (King of Lies) e in Italia è attualmente in classifica #7va con la edizione in Portoghese; come al solito, la frase “nemo profeta in patria” rappresenta appieno il nostro paese, quanto a cultura esterofila nel supportare il rock italiano, di cui Max Montanari e i fiorentini KALIOPHES (band che lo accompagna in questo progetto formata da Antonio #shinobi al basso, Tommaso Sorrentino alla batteria e Giorgio Borri alle chitarre e editing) sono pieni rappresentanti.